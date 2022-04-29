3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб 2
Динамо 2
28 квітня 21:45
Манчестер Юнайтед 1
Челсі 1
28 квітня 22:00
Лейпциг 1
Рейнджерс 0
28 квітня 22:00
Вест Хем 1
Айнтрахт 2
28 квітня 22:00
Лестер 1
Рома 1
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Голівуд відпочиває! Україна видала бойовий матч на чемпіонаті світу

Андрій Трофімов
29 квітня, 00:05
Наші хокеїсти зуміли двічі по ходу зустрічі відігратися, але у серії булітів щасливий квиток витягли гравці Польщі

Українці програли господарям турніру / Фото: iihf.com

У другому турі чемпіонату світу з хокею збірна України зустрічалася із господарями турніру поляками.

Поєдинок вийшов наддраматичним. Двічі Польща виходила вперед по ходу зустрічі, але наші хокеїсти зуміли відігратися.

Реклама

Наприкінці третього періоду українці залишилися у меншості, але зуміли відбити запеклі атаки господарів. Потім уже самі в овертаймі могли реалізувати зайвого гравця, але поляків врятував воротар.

Доля зустрічі вирішувалася у серії булітів. На жаль, тут майстерність реалізації була на користь Польщі, яка виграла цю мікродуель із п'яти кидків із рахунком – 2:1.

Україна – Польща – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0)

Реклама

Шайби: 12:01 Паш (Зигмунт, Брік) – 0:1, 15:15 Фадєєв (Мережко, Лялька – більш) – 1:1, 17:56 Паш (Вронка, Кіюра) – 1:2, 44:38 Симчук – 2:2.

Положення команд

Реклама
  • Японія – 6
  • Польща – 5
  • Україна – 4
  • Естонія – 0
  • Сербія – 0

Наступний матч із Японією 30 квітня. Щоб вийти до Дивізіону IA, потрібно зайняти перше місце в групі.