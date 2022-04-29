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Голливуд отдыхает! Украина выдала боевой матч на чемпионате мира

Андрей Трофимов
29 апреля, 00:05
Наши хоккеисты сумели дважды по ходу встречи отыграться, но в серии буллитов счастливый билет вытащили игроки Польши

Украинцы уступили хозяевам турнира / Фото: iihf.com

Во втором туре чемпионата мира по хоккею сборная Украины встречалась с хозяевами турнира поляками.

Поединок вышел сверхдраматичным. Дважды Польша выходила вперед по ходу встречи, но наши хоккеисты сумели отыграться.

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В концовке третьего периода украинцы остались в меньшинстве, но сумели отбить яростные атаки хозяев. Потом уже сами в овертайме могли реализовать лишнего игрока, но поляков выручил вратарь.

Судьба встречи решалась в серии буллитов. Увы, здесь мастерство реализации было в пользу Польши, которая выиграла эту микродуэль с пяти бросков со счетом – 2:1.

Украина – Польша – 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0)

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Шайбы: 12:01 Паш (Зигмунт, Брик) – 0:1, 15:15 Фадеев (Мережко, Лялька – больш) – 1:1, 17:56 Паш (Вронка, Киюра) – 1:2, 44:38 Симчук – 2:2.

Положение команд

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  • Япония – 6
  • Польша – 5
  • Украина – 4
  • Эстония – 0
  • Сербия – 0

Следующий матч с Японией 30 апреля. Чтобы выйди в Дивизион IA нужно занять первое место в группе.