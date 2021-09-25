Супергол Маліновського! І такого гравця викинули зі збірної України

Руслан Маліновський в ударі / Фото: Reuters

У поєдинку шостого туру Серії А з Інтером, який вже 28 вересня буде суперником Шахтаря в Лізі чемпіонів, півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився шикарним голом лівою ногою, забитим з-за меж штрафного майданчика.

Кіпер Інтера Ханданович в стрибку намагався врятувати свою команду, але м'яч залетів під дальню штангу. Шедевр!

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ОГЛЯД МАТЧУ

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Символічно, що Маліновський забив клубу, який раніше хотів його купити у Аталанти, але так і не придбав.

Завдяки Маліновському Аталанта на 30-й хвилині відігралася (1:1), а за 8 хвилин, зігравши на добиванні після удару Руслана, бергаманців вивівуперед Толой. І тільки на 71-й хвилині Інтер за допомогою гола Джеко уникнув поразки – 2:2.

Інтер – Аталанта – 2:2

Голи: Мартінес, 5, Джеко, 72 – Маліновський, 30, Толой, 38

На 86-й хвилині Дімарко (Інтер) не реалізував пенальті (поперечина)

РЕКОРД МАЛІНОВСЬКОГО

З моменту переходу до Аталанти влітку 2019 року Маліновський відзначився в Серії А 17 голами, 10 з яких стали наслідком ударів з-за меж штрафного майданчика. За цей час більше таких м'ячів у чемпіонаті Італії, за даними Opta, не забив ніхто!

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

При цьому, нагадаємо, Маліновського викинув зі збірної України її головний тренер Олександр Петраков.

Петраков образився на Маліновського за те, що той покинув табір збірної перед матчем з Чехією.

Своєю чергою, Маліновський розкритикував Петракова за те, що той "виніс на загальне обговорення питання, які вирішуються всередині команди".

Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022. Нагадаємо, 9 жовтня Україна грає в Гельсінкі проти Фінляндії, а 12 жовтня зустрічається у Львові з Боснією.

Турнірне становище в нашій групі:

У своєму останньому матчі відбору на ЧС-2022 Україна зіграла внічию з Францією.