25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
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Спортинг --
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Реал --
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Аталанта --
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Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
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Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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Супергол Маліновського! І такого гравця викинули зі збірної України

Олег Люлька
25 вересня, 21:36
Український півзахисник став героєм Аталанти в матчі з Інтером, що завершився з рахунком 2:2. Але у вирішальних поєдинках збірної ми його шедеврів не побачимо

Руслан Маліновський в ударі / Фото: Reuters

У поєдинку шостого туру Серії А з Інтером, який вже 28 вересня буде суперником Шахтаря в Лізі чемпіонів, півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився шикарним голом лівою ногою, забитим з-за меж штрафного майданчика.

Кіпер Інтера Ханданович в стрибку намагався врятувати свою команду, але м'яч залетів під дальню штангу. Шедевр!

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ОГЛЯД МАТЧУ

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Символічно, що Маліновський забив клубу, який раніше хотів його купити у Аталанти, але так і не придбав.

Завдяки Маліновському Аталанта на 30-й хвилині відігралася (1:1), а за 8 хвилин, зігравши на добиванні після удару Руслана, бергаманців вивівуперед Толой. І тільки на 71-й хвилині Інтер за допомогою гола Джеко уникнув поразки – 2:2.

Інтер – Аталанта – 2:2
Голи: Мартінес, 5, Джеко, 72 – Маліновський, 30, Толой, 38
На 86-й хвилині Дімарко (Інтер) не реалізував пенальті (поперечина)

РЕКОРД МАЛІНОВСЬКОГО

З моменту переходу до Аталанти влітку 2019 року Маліновський відзначився в Серії А 17 голами, 10 з яких стали наслідком ударів з-за меж штрафного майданчика. За цей час більше таких м'ячів у чемпіонаті Італії, за даними Opta, не забив ніхто!

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

При цьому, нагадаємо, Маліновського викинув зі збірної України її головний тренер Олександр Петраков.

Петраков образився на Маліновського за те, що той покинув табір збірної перед матчем з Чехією.

Своєю чергою, Маліновський розкритикував Петракова за те, що той "виніс на загальне обговорення питання, які вирішуються всередині команди".

Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022. Нагадаємо, 9 жовтня Україна грає в Гельсінкі проти Фінляндії, а 12 жовтня зустрічається у Львові з Боснією.

Турнірне становище в нашій групі:

У своєму останньому матчі відбору на ЧС-2022 Україна зіграла внічию з Францією.

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