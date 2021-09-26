26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Динамо --
Шахтар --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Аталанта --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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Ювентус --
Челсі --
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Гольова феєрія Яремчука. З такою грою він не затримається в Бенфіці (відео)

Сергій Шаховець
26 вересня, 13:42
Форвард збірної України демонструє приголомшливу результативність за португальську Бенфіку. Напередодні матчів національної команди це не може не радувати

Роман Яремчук відзначився дублем за Бенфіку / Фото: SLBenfica

Український нападник португальської Бенфіки Роман Яремчук зробив перший дубль у складі свого нового клубу.

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У матчі сьомого туру чемпіонату Португалії проти команди Віторії Гімарайнш 25-річний форвард зробив результат вже в першому таймі поєдинку.

На 30-й хвилині матчу Роман отримав флангову передачу від партнера і елегантно перекинув м'яч через воротаря.

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Другий гол українського бомбардира вийшов трудовим. В кінці першого тайму Яремчук увірвався в штрафну Віторії, але спочатку удар не вийшов, українець наздогнав м'яча і практично з нульового кута пробив голкіпера.

У підсумку суперник Динамо у Лізі чемпіонів здобув виїзну перемогу з рахунком 3:1.

А Роман Яремчук довів лік своїм голам у чемпіонаті Португалії до чотирьох у п'яти зіграних матчах.

Нагадаємо, що вже в середу 29 вересня у матчі Ліги чемпіонів Бенфіка прийме на своєму полі невдаху першого туру в групі E іспанську Барселону. А київське Динамо в той же день на виїзді зіграє проти Баварії.

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