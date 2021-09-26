Голевая феерия Яремчука. С такой игрой он не задержится в Бенфике (видео)

Роман Яремчук отметился дублем за Бенфику / Фото: SLBenfica

Украинский нападающий португальской Бенфики Роман Яремчук сделал первый дубль в составе своего нового клуба.

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В матче седьмого тура чемпионата Португалии против команды Витории Гимарайнш 25-летний форвард сделал результат уже в первом тайме поединка.

На 30-й минуте матча Роман получил фланговую передачу от партнера и элегантно перебросил мяч через вратаря.

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Второй гол украинского бомбардира получился трудовым. В конце первого тайма Яремчук ворвался в штрафную Витории, но вначале удар не получился, украинец догнал уходящий мяч и практически с нулевого угла пробил голкипера.

В итоге соперник Динамо по Лиге чемпионов добыл выездную победу со счетом 3:1.

А Роман Яремчук довел счет своим голам в чемпионате Португалии до четырех в пяти сыгранных матчах.

Напомним, что уже в среду 29 сентября в матче Лиги чемпионов Бенфика примет на своем поле неудачника первого тура в группе E испанскую Барселону. А киевское Динамо в тот же день на выезде сыграет против Баварии.