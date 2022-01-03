Гола під дощем: безсоромна велосипедистка запалює в Мережі

Люсія Яворчекова радує фанатів з перших днів нового року / Фото: Колаж: Сьогодні

Люсія, що пішла з велоспорту у модельний бізнес, поділилася яскравим фото з Мексики. Спортсменка залізла у воду під час дощу оголеною, прикривши свої пишні груди руками.

"Подякуйте за дощ у вашому житті, який поливає квіти вашої душі", – підписала знімок Яворчекова.

А трохи раніше Яворчекова поділилася фотосесією у байкерському стилі. Дівчина позувала напівроздягненою у шкірянці із шипами.

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