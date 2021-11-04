3 листопада 19:44
Реал 2
Шахтар 1
3 листопада 19:45
Мілан 1
Порту 1
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого у ЛЧ. Згодні?

Любомир Луканюк
4 листопада, 07:03
УЄФА відзначив шедеври Роналду, Левандовського, Бензема та Нмечі у четвертому турі Ліги чемпіонів. Виберіть найкращий гол

Бензема переграв Шахтар / Фото: REUTERS

Цього тижня відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Після них УЄФА назвав чотирьох футболістів, які претендують на звання автора найкращого голу тижня.

Читайте також: Наші шанси на євровесну і хто найкращий футболіст зараз: легенда Динамо підбив підсумки ЛЧ

Реклама

Серед них – форвард Баварії Роберт Левандовський, нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, Карім Бензема з Реала і Лукас Нмеча з Вольфсбурга.

Претендують на найкращий гол тижня перший гол із двох Роналду у матчі з Аталантою (2:2), другий м'яч із трьох Левандовського у грі з Бенфікою (5:2), перший із двох голів Бензема у зустрічі з Шахтарем (2:1), а також переможний гол Нмечі у грі із Зальцбургом (2:1).

Реклама

А який гол вам найбільше сподобався? Голосуйте!

Хто забив найкращий гол у четвертому турі?