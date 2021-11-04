3 ноября 19:44
Реал 2
Шахтер 1
3 ноября 19:45
Милан 1
Порту 1
3 ноября 22:00
Манчестер Сити 4
Брюгге 1
3 ноября 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Атлетико 0
3 ноября 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 ноября 22:00
Боруссия Д 1
Аякс 3
3 ноября 22:00
Шериф 1
Интер 3
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Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
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Динамо --
Ворскла --
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Черноморец --
Рух --
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Гол в ворота Шахтер претендует на звание лучшего в ЛЧ. Согласны?

Любомир Луканюк
4 ноября, 07:03
УЕФА отметил шедевры Роналду, Левандовски, Бензема и Нмеч в четвертом туре Лиги чемпионов. Выберите лучший гол

Бензема переиграл Шахтер / Фото: REUTERS

На этой неделе прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. После них УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание автора лучшего гола недели.

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В их числе оказались форвард Баварии Роберт Левандовски, нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, Карим Бензема из Реала и Лукас Нмеча из Вольфсбурга.

Претендуют на лучший гол недели первый гол из двух Роналду в матче с Аталантой (2:2), второй мяч из трех Левандовски в игре с Бенфикой (5:2), первый из двух голов Бензема во встрече с Шахтером (2:1), а также победный гол Нмечи в игре с Зальцбургом (2:1).

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Кто забил самый красивый гол в четвертом туре?