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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
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Верес --
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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Гол Роналду не допоміг. Манчестер Юнайтед сенсаційно програв у Берні

Сергій Шаховець
14 вересня, 22:59
Янг Бойз несподівано взяв три очки у матчі з фаворитом групи, сповна реалізувавши чисельну перевагу на футбольному полі

Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Янг Бойз / Фото: Reuters

У швейцарському Берні на стадіоні Стад де Сюіс відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому місцевий Янг Бойз приймав англійський Манчестер Юнайтед.

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Для віце-чемпіона Англії цей поєдинок став особливим, адже саме в ньому відбулося повернення зоряного португальця Кріштіану Роналду на євроарену у футболці "червоних дияволів".

Швидкий гол Роналду на 13-й хвилині гри, здавалося б, повинен був де-факто поховати інтригу, адже МЮ і до початку поєдинку був беззаперечним фаворитом. Однак Аарон Ван-Біссака в першому таймі отримав вилучення за грубу гру, залишивши свою команду в меншості.

Янг Бойз після перерви спробував зачепитися за очки, і в результаті поповнив свою скарбничку максимальними трьома балами. В середині другого тайму Нгамалю зрівняв рахунок, а в компенсований час, завдяки жахливій обрізці Джессі Лінгарда, Джордан Сібачо вийшов на побачення з воротарем і вирвав для господарів сенсаційну перемогу.

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Янг Бойз тимчасово очолив турнірну таблицю групи F, але в ці хвилини також грають свій поєдинок іспанський Вільярреал та італійська Аталанта. Після першого тайму рахунок 1:1.

Ліга чемпіонів, група F

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Нгамалю, 66, Сібачо, 90+5 – Роналду, 13

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