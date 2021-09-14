Гол Роналду не допоміг. Манчестер Юнайтед сенсаційно програв у Берні

Манчестер Юнайтед сенсаційно програв Янг Бойз / Фото: Reuters

У швейцарському Берні на стадіоні Стад де Сюіс відбувся поєдинок першого туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому місцевий Янг Бойз приймав англійський Манчестер Юнайтед.

Читайте також: Динамо – Бенфіка і інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

Для віце-чемпіона Англії цей поєдинок став особливим, адже саме в ньому відбулося повернення зоряного португальця Кріштіану Роналду на євроарену у футболці "червоних дияволів".

Швидкий гол Роналду на 13-й хвилині гри, здавалося б, повинен був де-факто поховати інтригу, адже МЮ і до початку поєдинку був беззаперечним фаворитом. Однак Аарон Ван-Біссака в першому таймі отримав вилучення за грубу гру, залишивши свою команду в меншості.

Янг Бойз після перерви спробував зачепитися за очки, і в результаті поповнив свою скарбничку максимальними трьома балами. В середині другого тайму Нгамалю зрівняв рахунок, а в компенсований час, завдяки жахливій обрізці Джессі Лінгарда, Джордан Сібачо вийшов на побачення з воротарем і вирвав для господарів сенсаційну перемогу.

Реклама

Янг Бойз тимчасово очолив турнірну таблицю групи F, але в ці хвилини також грають свій поєдинок іспанський Вільярреал та італійська Аталанта. Після першого тайму рахунок 1:1.

Ліга чемпіонів, група F

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Нгамалю, 66, Сібачо, 90+5 – Роналду, 13