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Челси --
Зенит --
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Лейпциг --
15 сентября 22:00
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28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
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Рух --
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Ворскла --
Минай --
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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Гол Роналду не помог. Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл в Берне

Сергей Шаховец
14 сентября, 22:59
Янг Бойз неожиданно взял три очка в матче с фаворитом группы, сполна реализовав численное преимущество на футбольном поле

Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Янг Бойз / Фото: Reuters

В швейцарском Берне на стадионе Стад де Сюис состоялся поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором местный Янг Бойз принимал английский Манчестер Юнайтед.

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Для вице-чемпиона Англии этот поединок стал особенным, ведь именно в нем состоялось возвращение звездного португальца Криштиану Роналду на евроарену в футболке "красных дьяволов".

Быстрый гол Роналду на 13-й минуте игры, казалось бы, должен был де-факто похоронить интригу, ведь МЮ и до начала поединка был безоговорочным фаворитом. Однако Аарон Уан-Биссака в первом тайме получил удаление за грубую игру, оставив свою команду в меньшинстве.

Янг Бойз после перерыва попытался зацепиться за очки, и в итоге пополнил свою копилку максимальными тремя баллами. В середине второго тайма Нгамалю сравнял счет, а в компенсированное время, благодаря чудовищной обрезке Джесси Лингарда, Джордан Сибачо вышел на свидание с вратарем и вырвал для хозяев сенсационную победу.

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Янг Бойз временно возглавил турнирную таблицу группы F, но в эти минуты также играют свой поединок испанский Вильярреал и итальянская Аталанта. После первого тайма счет 1:1.

ОБЗОР МАТЧА

Лига чемпионов, группа F

Янг Бойз – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Нгамалю, 66, Сибачо, 90+5 – Роналду, 13

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