Очей не відірвати: на Олімпіаді розіграли медалі в найсексуальнішому виді спорту

Сьогодні визначилися чемпіонки в одному з найсексуальніших видів спорту на Олімпійських іграх. У Токіо розіграли золоті медалі в пляжному волейболі в парах

Красуні з пляжного волейболу / Фото: Reuters

Змагання з пляжного волейболу привертають увагу чоловічої аудиторії завдяки відвертій екіпіровці спортсменів – вони виступають в купальниках!

У фіналі турніру зійшлися американки Епріл Росс та Алікс Клайнман і представниці Австралії Маріафе Артачо й Таліки Кленсі.

Американки виграли перший сет з рахунком 21:15, а в другому обіграли суперниць з рахунком 21:16 і в підсумку здобули впевнену перемогу 2:0. Бронзові нагороди дісталися швейцаркам.

Втім, на нещодавньому турнірі в Катарі дівчатам заборонили змагатися в купальниках з поваги до культури і традицій країни, що приймає. Тоді це викликало небувалий скандал.

"Нам забороняють носити наш робочий одяг. Це єдина країна і єдиний турнір, де уряд диктує, як нам робити свою роботу. Ми обурені цим", – заявляла тоді зірка збірної Німеччини Карла Боргер.