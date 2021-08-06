Глаз не оторвать: на Олимпиаде разыграли медали в самом сексуальном виде спорта

Сегодня определились чемпионки в одном из самых сексуальных видов спорта на Олимпийских играх. В Токио разыграли золотые медали в пляжном волейболе в парах

Красавицы с пляжного волейбола / Фото: Reuters

Соревнования по пляжному волейболу привлекают внимание мужской аудитории благодаря откровенной экипировке спортсменов – они выступают в купальниках!

В финале турнира сошлись американки Эприл Росс и Аликс Клайнман и представительницы Австралии Мариафе Артачо и Талика Клэнси.

Американки выиграли первый сет со счетом 21:15, а во втором обыграли соперниц со счетом 21:16 и в итоге одержали уверенную победу 2:0. Бронзовые награды достались швейцаркам.

Впрочем, на недавнем турнире в Катаре девушкам запретили соревноваться в купальниках из уважения к культуре и традициям принимающей страны. Тогда это вызвало небывалый скандал.

"Нам запрещают носить нашу рабочую одежду. Это единственная страна и единственный турнир, где правительство диктует, как нам делать свою работу. Мы возмущены этим", – заявляла тогда звезда сборной Германии Карла Боргер.