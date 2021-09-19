22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо 1
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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Головний тренер Прометея про тріумф над росіянами: "Це видатна перемога для України"

Сергій Шаховець
19 вересня, 10:29
Чемпіон України з селища Слобожанське зумів пробився в груповий раунд Ліги чемпіонів. Про значення цієї перемоги розповів головний тренер української команди

БК Прометей завоював путівку у груповий раунд Ліги чемпіонів / Фото: офіційний сайт БК "Прометей"

Вчора БК Прометей з Слобожанського у валідольного поєдинку за вихід у груповий раунд баскетбольної Ліги чемпіонів здолав російську Парму з рахунком 67:65.

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Відразу після матчу, головний тренер української команди Ронен Гінзбург прокоментував історичну перемогу своїх підопічних.

"У першій чверті у нас все чудово складалося, але потім команда трохи просіла і втомилася. Довелося проявляти характер і я дуже радий, що ми здобули цю видатну перемогу. Вона важлива для всіх – фанатів, команди, України, президента клубу.

Ми на цьому не зупиняємося, ми вийшли в групу Ліги чемпіонів, нам потрібно розвиватися і потрібно рости. Будемо над цим працювати", – сказав Гінзбург прес-службі Прометея.

Відзначимо, що український Прометей на шляху до фіналу кваліфікації ЛЧ обіграв болгарський Левськи (96:56) і чеську Опаву (100:78).

Свій перший поєдинок у баскетбольній Лізі чемпіонів Прометей зіграє 5 жовтня з Тенеріфе.

Розклад матчів Прометея у груповому раунді баскетбольної Ліги чемпіонів.

1-й тур, 5 жовтня
Прометей – Леново Тенеріфе (Іспанія)

2-й тур, 13 жовтня
Прометей – Різен Людвігсберг (Німеччина)

3-й тур, 27 жовтня
Динамо Сассарі (Італія) – Прометей

4-й тур, 10 листопада
Тенеріфе (Іспанія) – Прометей

5-й тур 8 грудня
Прометей – Динамо Сассарі (Італія)

6-й тур, 21 грудня
Різен Людвігсберг (Німеччина) – Прометей

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