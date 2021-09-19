22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо 1
Александрия 0
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости баскетбола

Главный тренер Прометея о триумфе над россиянами: "Это величайшая победа для Украины"

Сергей Шаховец
19 сентября, 10:29
Чемпион Украины из поселка Слобожанское сумел пробился в групповой раунд Лиги чемпионов. О значении этой победы рассказал главный тренер украинской команды

БК Прометей завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов / Фото: официальный сайт БК "Прометей"

Вчера БК Прометей из Слобожанского в валидольном поединке за выход в групповой раунд баскетбольной Лиги чемпионов одолел российскую Парму со счетом 67:65.

Читайте также: Украинцы поиздевались над россиянами на Евробаскете. На это стоит посмотреть

Сразу после матча, главный тренер украинской команды Ронен Гинзбург прокомментировал историческую победу своих подопечных.

"В первой четверти у нас все великолепно складывалось, но потом команда немного просела и устала. Пришлось проявлять характер и я очень рад, что мы одержали эту величайшую победу. Она важна для всех – фанатов, команды, Украины, президента клуба.

Мы на этом не останавливаемся, мы вышли в группу Лиги чемпионов, нам нужно развиваться и нужно расти. Будем над этим работать", — сказал Гинзбург пресс-службе Прометея.

Отметим, что украинский Прометей на пути к финалу квалификации ЛЧ обыграл болгарский Левски (96:56) и чешскую Опаву (100:78).

Свой первый поединок в баскетбольной Лиге чемпионов Прометей сыграет 5 октября с Тенерифе.

Расписание матчей Прометея в групповом раунде баскетбольной Лиги чемпионов.

1-й тур, 5 октября
Прометей – Леново Тенерифе (Испания)

2-й тур, 13 октября
Прометей – Ризен Людвигсберг (Германия)

3-й тур, 27 октября
Динамо Сассари (Италия) – Прометей

4-й тур, 10 ноября
Тенерифе (Испания) – Прометей

5-й тур, 8 декабря
Прометей – Динамо Сассари (Италия)

6-й тур, 21 декабря
Ризен Людвигсберг (Германия) – Прометей

Реклама