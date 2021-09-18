Украинцы поиздевались над россиянами на Евробаскете. На это стоит посмотреть

Украинские баскетболисты заняли первое место в группе на чемпионате Европы по баскетболу 3 на 3

Сборная Украины U-17 на Евробаскете 3х3 / Фото: FIBA

В Португалии проходит чемпионат Европы по баскетболу 3х3 среди юношеских команд U-17. Мужская сборная Украины успешно стартовала в континентальном первенстве. Наши парни одержали две победы на старте турнира и с первого места вышли в четвертьфинал. Но обо всем по порядку.

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В стартовом поединке Евробаскета украинцы победили сборную Сербии – 18:15. В нашей команде очки набирали Кабанов – 7, Чорногрицький – 5, Семерич – 3, Орешин – 3.

Во втором поединке сборную Украины ожидал принципиальный соперник – команда России. Не получив должного сопротивления, наши юные украинские баскетболисты уверенно переиграли россиян – 21:9. Очки в сборной Украины набирали Кабанов – 5, Чорногрицький – 5, Семерич – 6, Орешин – 5.

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В воскресенье, 19 сентября, сборная Украины U-17 сыграет в четвертьфинале со второй командой группы С. Соперник нашей сборной определится сегодня, после завершения поединков между сборными Беларуси, Словении и Израиля.

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Евробаскет 3х3 U-17

Украина – Сербия – 18:15

Украина: Кабанов 7, Чорногрицький 5, Семерич 3, Орешин 3.

Россия – Украина – 9:21

Украина: Кабанов 5, Чорногрицький 5, Семерич 6, Орешин 5