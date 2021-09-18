Українці познущалися над росіянами на Євробаскеті. На це варто подивитися

Українські баскетболісти посіли перше місце в групі на чемпіонаті Європи з баскетболу 3 на 3

Збірна України U-17 на Євробаскеті 3х3 / Фото: FIBA

У Португалії проходить чемпіонат Європи з баскетболу 3х3 серед юнацьких команд U-17. Чоловіча збірна України успішно стартувала в континентальній першості. Наші хлопці здобули дві перемоги на старті турніру і з першого місця вийшли до чвертьфіналу. Але про все по порядку.

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У стартовому поєдинку Євробаскету українці перемогли збірну Сербії – 18:15. В нашій команді очки набирали Кабанов – 7, Чорногрицькій – 5, Семерич – 3, Орєшин – 3.

У другому поєдинку на збірну України очікував принциповий суперник – команда Росії. Не отримавши належного опору, наші юні українські баскетболісти впевнено переграли росіян – 21:9. Очки в збірній України набирали Кабанов – 5, Чорногрицькій – 5, Семерич – 6, Орєшин – 5.

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У неділю, 19 вересня, збірна України U-17 зіграє у чвертьфіналі з другою командою групи С. Суперник нашої збірної визначиться сьогодні, після завершення поєдинків між збірними Білорусі, Словенії та Ізраїлю.

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Євробаскет 3х3 U-17

Україна – Сербія – 18:15

Україна: Кабанов 7, Чорногрицькій 5, Семерич 3, Орєшин 3.

Росія – Україна – 9:21

Україна: Кабанов 5, Чорногрицькій 5, Семерич 6, Орєшин 5