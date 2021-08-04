Головний тренер Динамо переніс операцію

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: as.ro

На спаринг з Фенербахче, який відбудеться в Стамбулі, київське Динамо відправилося без свого головного тренера. Причина відсутності румунського фахівця дуже поважна. Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, Містеру було зроблено операцію в одній з лікарень столиці.

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Мірча Луческу на тренуванні Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, що під час матчу 2-го туру проти Вереса Луческу перебував у vip-ложі, а не на тренерській лаві. 76-річний головний тренер Динамо був відправлений до лікарні для детального обстеження. За результатами огляду було зроблено операцію, яка пройшла успішно. Після відновлення Мірча Луческу повернеться на "тренерський місток" Динамо.

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що сьогодні, 4 серпня, в Стамбулі "біло-сині" зіграють товариський матч проти Фенербахче. Пряму відеотрансляцію можна подивитися за посиланням на сайті . Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

А вже в неділю, 8 серпня, кияни проведуть поєдинок 3-го туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.