Головний перехід сезону: чемпіон Формули-2 стане напарником Хемілтона

Джордж Рассел - новий пілот команди Мерседес / Фото: formula1.com

Сьогодні команда Формули-1 Мерседес оголосила ім'я напарника Льюїса Хемілтона в сезоні-2022. Партнером британця стане його молодий співвітчизник Джордж Расселл. Новину про підписання нового пілота вже підтвердили в команді Мерседес.

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"Я радий приєднатися до Мерседес в наступному році, це є величезним кроком у кар'єрі, але це також означає, що я прощаюся зі своїми товаришами по команді і друзями з Вільямс. Для мене було честю працювати разом з кожним членом команди, а також честю представляти ім'я Вільямс у Формулі 1", – прокоментував свій перехід новачок команди Мерседес Джордж Расселл.

23-річний гонщик замінить Валттері Боттаса, який повідомив, що в наступному сезоні приєднується до Альфа Ромео.

Джордж Расселл дебютував у Формулі-1 в 2019 році в команді Вільямс. До цього він успішно виступав в молодіжних серіях і ставав чемпіоном Формули-2.

Джордж Расселл / Фото: Reuters

У сезоні 2021 року британець вперше піднявся на подіум. Під час етапу Гран-прі Бельгії гонщик показав другий час в кваліфікації.

Як уже повідомлялося, сама гонка була скорочена до трьох кіл, через безперервну зливу. Переможцем Гран-прі Бельгії став Ферстаппен, друге місце зайняв Джордж Расселл, третє – Льюїс Хемілтон.

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