Ми на порозі гучної сенсації: Після фіаско в Нідерландах Гамільтон втратив лідерство у Формулі-1

Другим до фінішу прийшов чинний чемпіон Формули-1 і пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон. Трійку призерів замкнув його партнер по команді Валттері Боттас.
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А найкращим гонщиком Гран-прі був визнаний другий пілот Ред Булл Серхіо Перес, який стартував в гонах з піт-лейн, але який у підсумку став восьмим.
Не дісталися до фінішу лише Юкі Цунода з Альфа Таурі і скандаліст з Росії Микита Мазепин, що представляє команду Хаас. До речі, раніше ми писали, що російський мажор наїхав на Шумахера: гучний скандал у Формулі-1.
Гран-прі Нідерландів:
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 72 кола
- 2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +20,932
- 3. Валттері Боттас (Мерседес) +56,460
- 4. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1 коло
- 5. Шарль Леклер (Феррарі) +1 коло
- 6. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло
- 7. Карлос Сайнс (Феррарі) +1 коло
- 8. Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло
- 9. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
- 10. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло
- 11. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло
- 12. Ланс Стролл (Астон Мартін) +2 кола
- 13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +2 кола
- 14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +2 кола
- 15. Роберт Кубіца (Альфа Ромео) +2 кола
- 16. Ніколас Латіфі (Вільямс) +2 кола
- 17. Джордж Расселл (Вільямс) +2 кола
- 18. Мік Шумахер (Хаас) +3 кола
Зійшли:
- 19. Юкі Цунода (Альфа Таурі)
- 20. Микита Мазепин (Хаас)
Успіх Ферстаппена дозволив йому вийти в лідери в загальному заліку пілотів Фоормули-1 за вісім етапів до фінішу сезону. Втім, його перевага перед Гамільтоном дуже маленька.
Особистий залік:
- 1. Ферстаппен (Ред Булл) – 224.5
- 2. Гамільтон (Мерседес) – 221.5
- 3. В.Боттас (Мерседес) – 123