Ми на порозі гучної сенсації: Після фіаско в Нідерландах Гамільтон втратив лідерство у Формулі-1

Пілот команди Формули-1 Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем Гран-прі Нідерландів і вийшов в лідери загального заліку пілотів

Ферстаппен виграв Гран-прі Нідерландів / Фото: REUTERS

Другим до фінішу прийшов чинний чемпіон Формули-1 і пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон. Трійку призерів замкнув його партнер по команді Валттері Боттас.

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А найкращим гонщиком Гран-прі був визнаний другий пілот Ред Булл Серхіо Перес, який стартував в гонах з піт-лейн, але який у підсумку став восьмим.

Не дісталися до фінішу лише Юкі Цунода з Альфа Таурі і скандаліст з Росії Микита Мазепин, що представляє команду Хаас. До речі, раніше ми писали, що російський мажор наїхав на Шумахера: гучний скандал у Формулі-1.

Гран-прі Нідерландів:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 72 кола

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +20,932

3. Валттері Боттас (Мерседес) +56,460

4. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1 коло

5. Шарль Леклер (Феррарі) +1 коло

6. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло

7. Карлос Сайнс (Феррарі) +1 коло

8. Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло

9. Естебан Окон (Альпін) +1 коло

10. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло

11. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло

12. Ланс Стролл (Астон Мартін) +2 кола

13. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +2 кола

14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +2 кола

15. Роберт Кубіца (Альфа Ромео) +2 кола

16. Ніколас Латіфі (Вільямс) +2 кола

17. Джордж Расселл (Вільямс) +2 кола

18. Мік Шумахер (Хаас) +3 кола

Зійшли:

19. Юкі Цунода (Альфа Таурі)

20. Микита Мазепин (Хаас)

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Успіх Ферстаппена дозволив йому вийти в лідери в загальному заліку пілотів Фоормули-1 за вісім етапів до фінішу сезону. Втім, його перевага перед Гамільтоном дуже маленька.

Особистий залік: