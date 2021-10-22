21 жовтня 22:00
ЦСКА Софія 0
Зоря 1
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Головне – не влучити в коляску: Влада Седан показала свою футбольну техніку

Олександр Трикіша
22 жовтня, 13:41
Дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада відсвяткувала 26-й день народження. На честь свята красуня дала урок майстерності своєму зоряному чоловіку

Влада Зінченко зіграла у футбол з чоловіком / Фото: Instagram

Влада і Олександр вийшли на прогулянку на задньому дворі свого будинку в Манчестері і прихопили з собою м'яч. Пара перепасовувалась, поки їхній малюк, що з'явився на світ 2 серпня, мирно спав у колясці поруч.

На подив, Влада продемонструвала непогану техніку, враховуючи, що вона при цьому була одягнена ще і в незручне довге пальто. До речі, м'яч полетів у бік як раз після невдалої передачі Зінченка.

Реклама

Нагадаємо, про роман між Олександром і Владою стало відомо після матчу збірної України з Сербією в 2019 році. Під час післяматчевого флеш-інтерв'ю Зінченко поцілував журналістку в прямому ефірі.

Реклама

Пізніше, після перемоги України над Португалією 2:1 і дострокового виходу на Євро-2020, Зінченко запропонував своїй дівчині Владе Седан вийти заміж.

Реклама

Пара розписалася в березні 2020 го, а в серпні в Києві Зінченко і Седан зіграли шикарне весілля.

Реклама