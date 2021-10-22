Главное – не попасть в коляску: Влада Седан показала свою футбольную технику

Влада Зинченко сыграла в футбол с супругом / Фото: Instagram

Влада и Александр вышли на прогулку на заднем дворе своего дома в Манчестере и прихватили с собой мяч. Пара перепасовыывалась, пока их малыш, появившийся на свет 2 августа, мирно спал в коляске рядом.

На удивление, Влада продемонстрировала неплохую технику, учитывая, что она при этом была одета еще и в неудобное длинное пальто. Кстати, мяч улетел в сторону как раз после неудачной передачи Зинченко.

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Напомним, о романе между Александром и Владой стало известно после матча сборной Украины с Сербией в 2019 году. Во время послематчевого флеш-интервью Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.

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Позже, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020, Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж.

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Пара расписалась в марте 2020-го, а в августе в Киеве Зинченко и Седан сыграли шикарную свадьбу.