Гімн України прозвучав у Москві! Дякуємо нашому скелелазу

Наш дворазовий чемпіон. Фото International Federation of Sport Climbing

Українець Данило Болдирєв завоював золоту медаль на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння, який проходить в Москві.

Читайте також: "Тур де кухня": скалолазка, що не ступаючи на підлогу, дісталася до холодильника

29-річний Болдирєв переміг у дисципліні "швидкість". Це вже друга золота нагорода нашого спортсмена на світових першостях. У 2014 році він також був кращим у світі в цій же дисципліні.

Такий виступ Данила Болдирєва додає нам олімпійського оптимізму. Адже дисципліна "швидкість" буде представлена на Іграх-2024 в Парижі.

Читайте також: Бабуся зробила тату на честь перемоги онука на Олімпіаді-2020

Раніше, розповідаючи про себе, Данило Болдирєв зізнався "Сегодня", що робив успіхи в легкій атлетиці і його запрошували виступати за австрійську і польську збірні, але він відмовився.