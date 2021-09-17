17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Гімн України прозвучав у Москві! Дякуємо нашому скелелазу

Любомир Луканюк
17 вересня, 17:23
29-річний Данило Болдирєв в столиці Росії став дворазовим чемпіоном світу зі скелелазіння. Його дисципліна буде представлена на Олімпіаді-2024

Наш дворазовий чемпіон. Фото International Federation of Sport Climbing

Українець Данило Болдирєв завоював золоту медаль на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння, який проходить в Москві.

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29-річний Болдирєв переміг у дисципліні "швидкість". Це вже друга золота нагорода нашого спортсмена на світових першостях. У 2014 році він також був кращим у світі в цій же дисципліні.

Такий виступ Данила Болдирєва додає нам олімпійського оптимізму. Адже дисципліна "швидкість" буде представлена на Іграх-2024 в Парижі.

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Раніше, розповідаючи про себе, Данило Болдирєв зізнався "Сегодня", що робив успіхи в легкій атлетиці і його запрошували виступати за австрійську і польську збірні, але він відмовився.

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