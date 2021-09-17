17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Вольфсбург --
Севилья --
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Гимн Украины прозвучал в Москве! Благодарим нашего скалолаза

Любомир Луканюк
17 сентября, 17:23
29-летний Даниил Болдырев в столице России стал двукратным чемпионом мира по скалолазанию. Его дисциплина будет представлена на Олимпиаде-2024

Наш двукратный чемпион. Фото International Federation of Sport Climbing

Украинец Даниил Болдырев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по спортивному скалолазанию, который проходит в Москве.

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29-летний Болдырев победил в дисциплине "скорость". Это уже вторая золотая награда нашего спортсмена на мировых первенствах. В 2014 году он также был лучшим в мире в этой же дисциплине.

Такое выступление Даниила Болдырева добавляет нам олимпийского оптимизма. Ведь дисциплина "скорость" будет представлена на Играх-2024 в Париже.

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Ранее, рассказывая о себе, Даниил Болдырев признался "Сегодня", что делал успехи в легкой атлетике и его приглашали выступать за австрийскую и польскую сборные, но он отказался.

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