20 листопада 19:30
Ліверпуль 4
Арсенал 0
20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 3
Олександрія 1
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Герой збірної України Довбик зробив супершвидкісний дубль у Дніпрі

Олег Люлька
20 листопада, 21:43
Завдяки дублю Артема Довбика, який забив два м'ячі за дві хвилини, Дніпро-1 виборов вольову перемогу над Олександрією з рахунком 3:1 і вийшов на третю сходинку в УПЛ

Дніпро-1 - Олександрія - 3:1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

На тижні Артем Довбик закріпив своїм голом перемогу збірної України над Боснією 2:0, яка вивела нас до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022.

А сьогодні найрезультативніший нападник УПЛ допоміг і своєму клубу Дніпру-1 здолати вдома Олександрію 3:1, забивши два м'ячі за дві хвилини.

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Дніпро-1 – Олександрія – 3:1
Голи: Довбик, 27 пенальті, 28, Логинов, 40 – Бабогло, 18

ВІДЕО ГОЛІВ

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Завдяки цій перемозі Дніпро-1 вийшов на третійрядок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, випередивши на два очки Зорю, яка несподівано програла на виїзді Львову 1:2.

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