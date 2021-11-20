20 ноября 19:30
Ливерпуль 4
Арсенал 0
20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 3
Александрия 1
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Лейпциг --
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Герой сборной Украины Довбик сделал суперскоростной дубль в Днепре

Олег Люлька
20 ноября, 21:43
Благодаря дублю Артема Довбика, забившего два мяча за две минуты, Днепр-1 добыл волевую победу над Александрией со счетом 3:1 и вышел на третье место в УПЛ

Днепр-1 - Александрия - 3:1 / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

На неделе Артем Довбик закрепил своим голом победу сборной Украины над Боснией 2:0, которая вывела нас в плей-офф за попадание на ЧМ-2022.

А сегодня самый результативный нападающий УПЛ помог и своему клубу Днепру-1 одолеть дома Александрию 3:1, забив два мяча за две минуты.

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Днепр-1 – Александрия – 3:1
Голы: Довбик, 27 пенальти, 28, Логинов, 40 – Бабогло, 18

ВИДЕО ГОЛОВ

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Благодаря этой победе Днепр-1 вышел на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, опередив на два очка Зарю, неожиданно проигравшую на выезде Львову 1:2.

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