Герой посмертно. Український важкоатлет віддав життя за волю країни

Український спортсмен загинув захищая Маріуполь / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час героїчної оборони Маріуполя загинув ще один український спортсмен. Раніше життя за свободу України віддав боєць збірної України зі змішаних єдиноборств Єгор Біркун. Ще одна трагічна звістка підтвердилася про українського важкоатлета Атанаса Іванова.

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Запорізький спортсмен неодноразово ставав призером обласних змагань, а також брав участь у чемпіонатах України. Про загибель Атанаса Іванова повідомили представники КЗ "ЗОСЛ" ЗОР (Запорізький обласний спортивний ліцей) на сторінці у Facebook.

Атанас Іванов був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно.

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Ворожі ракети та снаряди продовжують падати на території України, забираючи життя не лише захисників України, а й маленьких дітей – рашисти вбили в Маріуполі юну спортсменку.