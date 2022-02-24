Герой Олімпіади-2022: "Україна стоятиме до кінця"

Гераскевич відреагував на рішення Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
Український скелетоніст Владислав Гераскевич не побоявся під час Олімпійських ігор висловити свою позицію. Він показав плакат: "Ні війні в Україні".
Але це не зупинило російського диктатора. Сьогодні Росія напала на Україну.
Влад написав у Instagram :
"Ми стоятимемо до кінця за нашу державу!
Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Кожен росіянин відповідальний за це і повинен відповідати.
Світ може і має зупинити Путіна. Саме зараз час діяти".
Читайте також: Вторгнення Росії: реакція Луческу
На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.
Є загиблі.
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного станупо всій території країни.