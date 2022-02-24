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Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
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Герой Олімпіади-2022: "Україна стоятиме до кінця"

Максим Мельник
24 лютого, 12:22
Владислав Гераскевич написав емоційний пост у соцмережах, він сподівається, що світ зможе зупинити агресію Росії

Гераскевич відреагував на рішення Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Український скелетоніст Владислав Гераскевич не побоявся під час Олімпійських ігор висловити свою позицію. Він показав плакат: "Ні війні в Україні".

Але це не зупинило російського диктатора. Сьогодні Росія напала на Україну.

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Влад написав у Instagram :

"Ми стоятимемо до кінця за нашу державу!

Сьогодні вся Україна прокинулася від вибухів. Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Кожен росіянин відповідальний за це і повинен відповідати.

Світ може і має зупинити Путіна. Саме зараз час діяти".

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