Герой Олимпиады-2022: "Украина будет стоять до конца"

Гераскевич отреагировал на решение России / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не побоялся во время Олимпийских игр выразить свою позицию. Он показал плакат: "Нет войне в Украине".

Но это не остановило российского диктатора. Сегодня Россия напала на Украину.

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Влад написал в Instagram:

"Мы будем стоять до конца за наше государство!

Сегодня вся Украина очнулась от взрывов. Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Каждый русский ответственен за это и должен нести ответственность. Мир может и должен остановить Путина. Именно сейчас пора действовать".

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На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.