8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
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Реал 1
ПСЖ 0
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Лацио --
Порту --
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Аталанта --
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Десна --
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Мариуполь --
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Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Герой Олимпиады-2022: "Украина будет стоять до конца"

Максим Мельник
24 февраля, 12:22
Владислав Гераскевич написал эмоциональный пост в соцсетях, он надеется, что что мир сможет остановить агрессию России

Гераскевич отреагировал на решение России / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не побоялся во время Олимпийских игр выразить свою позицию. Он показал плакат: "Нет войне в Украине".

Но это не остановило российского диктатора. Сегодня Россия напала на Украину.

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Влад написал в Instagram:

"Мы будем стоять до конца за наше государство!

Сегодня вся Украина очнулась от взрывов. Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Каждый русский ответственен за это и должен нести ответственность.

Мир может и должен остановить Путина. Именно сейчас пора действовать".

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На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.

Есть погибшие.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.