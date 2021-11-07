7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
Казахстан --
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Герой Євро забив ювілейний гол і приніс Дніпру-1 перемогу над Інгульцем

Олександр Трикіша
7 листопада, 16:01
Дніпро-1 обіграв Інгулець у 14-му турі чемпіонату України завдяки голу героя збірної України на Євро-2020 та продовжує боротьбу за медалі

Дніпро-1 радіє перемозі над Інгульцем / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик. Для гравця збірної України це вже восьмий матч у поточній Прем'єр-лізі. Він лише на один удар відстає від динамівця Віктора Циганкова.

До речі, цей гол став ювілейним для Дніпра-1 – сотим для команди у Прем'єр-лізі.

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Зазначимо, що з кінця першого тайму Інгулець грав у меншості після вилучення Михайла Шишки, який заробив два попередження протягом чотирьох хвилин.

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Дніпро-1 набрав 28 очок і зрівнявся з Ворсклою, яка вчора сенсаційно здолала Динамо 2:0. До речі, після вчорашнього матчу у Києві спалахнув расистський скандал. Бразильський нападник Ворскли Лукас Рангел заявив, що зазнав расистських образ.

Також дніпряни обійшли Зорю, але луганці ще свій матч звітного туру не провели. А ось Інгулець опустився на 14-й рядок. Клуб із Петрово в попередній раз вигравав ще наприкінці серпня.