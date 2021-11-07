Герой Евро забил юбилейный гол и принес Днепру-1 победу над Ингульцом

Днепр-1 радуется победе над Ингульцом / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Единственный гол в матче забил Артем Довбик. Для игрока сборной Украины это уже восьмой матч в текущей Премьер-лиге. Он всего на один удар отстает от динамовца Виктора Цыганкова.

Кстати, этот гол стал юбилейный для Днепра-1 – сотым для команды в Премьер-лиге.

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Отметим, что с конца первого тайма Ингулец играл в меньшинстве после удаления Михаила Шишки, заработавшего два предупреждения в течение четырех минут.

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Днепр-1 набрал 28 очков и сравнялся с Ворсклой, которая вчера сенсационно одолела Динамо 2:0. Кстати, после вчерашнего матча в Киеве вспыхнул расистский скандал. Бразильский нападающий Ворсклы Лукас Рангел заявил, что подвергся расистским оскорблениям.

Также днепряне обошли Зарю, но луганчане еще свой матч отчетного тура не провели. А вот Ингулец опустился на 14-ю строчку. Клуб из Петрово в предыдущий раз выигрывал еще в конце августа.