7 ноября 14:00
Ингулец 0
Днепр-1 1
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
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Италия --
Швейцария --
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Герой Евро забил юбилейный гол и принес Днепру-1 победу над Ингульцом

Александр Трикиша
7 ноября, 16:01
Днепр-1 обыграл Ингулец в 14-м туре чемпионата Украины благодаря голу героя сборной Украины на Евро-2020 и продолжает борьбу за медали

Днепр-1 радуется победе над Ингульцом / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Единственный гол в матче забил Артем Довбик. Для игрока сборной Украины это уже восьмой матч в текущей Премьер-лиге. Он всего на один удар отстает от динамовца Виктора Цыганкова.

Кстати, этот гол стал юбилейный для Днепра-1 – сотым для команды в Премьер-лиге.

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Отметим, что с конца первого тайма Ингулец играл в меньшинстве после удаления Михаила Шишки, заработавшего два предупреждения в течение четырех минут.

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Днепр-1 набрал 28 очков и сравнялся с Ворсклой, которая вчера сенсационно одолела Динамо 2:0. Кстати, после вчерашнего матча в Киеве вспыхнул расистский скандал. Бразильский нападающий Ворсклы Лукас Рангел заявил, что подвергся расистским оскорблениям.

Также днепряне обошли Зарю, но луганчане еще свой матч отчетного тура не провели. А вот Ингулец опустился на 14-ю строчку. Клуб из Петрово в предыдущий раз выигрывал еще в конце августа.