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Герой Євро-2020 став найкращим гравцем УПЛ

Сергій Шаховець
29 грудня, 13:58
Нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик став найкращим гравцем Прем'єр-ліги у 2021 році

Довбик вивів Україну у чвертьфінал / Фото: Getty Images

В опитуванні видання Команда №1 взяли участь представники всіх 16 команд УПЛ – по 15 гравців та головний тренер. Вперше переможцем став футболіст Дніпра-1 – форвард збірної України Артем Довбик.

Артем набрав 245 балів у голосуванні. До трійки найкращих увійшли два футболісти київського Динамо – Віктор Циганков та Микола Шапаренко.

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Топ-10 футболістів УПЛ у 2021 році за підсумками опитування:

  • 1. Артем Довбик (Дніпро-1) – 245 балів
  • 2. Віктор Циганков (Динамо) – 178
  • 3. Микола Шапаренко (Динамо) – 173
  • 4. Віталій Буяльський (Динамо) – 161
  • 5. Олів'є Тілль (Ворскла) – 111
  • 6-7. Микола Матвієнко (Шахтар) – 63
  • 6-7. Дмитро Різник (Ворскла) – 63
  • 8. Алан Патрік (Шахтар) – 40
  • 9. Ілля Забарний (Динамо) – 37
  • 10. Олександр Пихаленок (Дніпро-1) – 27

Зазначимо, що опитування щодо визначення найкращого футболіста, який виступає в національному чемпіонаті України, проводиться з 1995 року.

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Нагадаємо, що Артем Довбик очолює список бомбардирів чемпіонату України сезону 2021/22 із 14 голами у 17 матчах.

Дніпро-1 – Олександрія – 3:1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Раніше герой Євро-2020 розповів, як завдяки помічнику Андрія Шевченка Андреа Мальдері він вийшов на поле у пам'ятному поєдинку проти Швеції та забив переможний гол на 120-й хвилині матчу.

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Артем Довбик переграв захисника МЮ і збірної Швеції Лінделефа / Фото: Reuters

Дивіться, як у стилі Ван Бастена Довбик забив гол у ворота Львова.