Герой Евро-2020 стал лучшим игроком УПЛ

Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images
В опросе издания Команда №1 приняли участие представители всех 16 команд УПЛ – по 15 игроков и главный тренер. Впервые победителем стал футболист Днепра-1 – форвард сборной Украины Артем Довбик.
Артем набрал 245 баллов в голосовании. В тройку лучших вошли два футболиста киевского Динамо – Виктор Цыганков и Николай Шапаренко.
Топ-10 футболистов УПЛ в 2021 году по итогам опроса:
- 1. Артем Довбик (Днепр-1) – 245 баллов
- 2. Виктор Цыганков (Динамо) – 178
- 3. Николай Шапаренко (Динамо) – 173
- 4. Виталий Буяльский (Динамо) – 161
- 5. Оливье Тилль (Ворскла) – 111
- 6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 63
- 6-7. Дмитрий Ризнык (Ворскла) – 63
- 8. Алан Патрик (Шахтер) – 40
- 9. Илья Забарный (Динамо) – 37
- 10. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 27
Отметим, что опрос по определению лучшего футболиста, выступающего в национальном чемпионате Украины проводится с 1995 года.
Напомним, что Артем Довбик возглавляет список бомбардиров чемпионата Украины сезона 2021/22 с 14 голами в 17 матчах.
Ранее герой Евро-2020 рассказал, как благодаря помощнику Андрея Шевченко Андреа Мальдере он вышел на поле в памятном поединке против Швеции и забил победный гола на 120-й минуте матча.
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