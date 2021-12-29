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Герой Евро-2020 стал лучшим игроком УПЛ

Сергей Шаховец
29 декабря, 13:58
Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик стал лучшим игроком Премьер-лиги в 2021 году

Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images

В опросе издания Команда №1 приняли участие представители всех 16 команд УПЛ – по 15 игроков и главный тренер. Впервые победителем стал футболист Днепра-1 – форвард сборной Украины Артем Довбик.

Артем набрал 245 баллов в голосовании. В тройку лучших вошли два футболиста киевского Динамо – Виктор Цыганков и Николай Шапаренко.

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Топ-10 футболистов УПЛ в 2021 году по итогам опроса:

  • 1. Артем Довбик (Днепр-1) – 245 баллов
  • 2. Виктор Цыганков (Динамо) – 178
  • 3. Николай Шапаренко (Динамо) – 173
  • 4. Виталий Буяльский (Динамо) – 161
  • 5. Оливье Тилль (Ворскла) – 111
  • 6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 63
  • 6-7. Дмитрий Ризнык (Ворскла) – 63
  • 8. Алан Патрик (Шахтер) – 40
  • 9. Илья Забарный (Динамо) – 37
  • 10. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 27

Отметим, что опрос по определению лучшего футболиста, выступающего в национальном чемпионате Украины проводится с 1995 года.

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Напомним, что Артем Довбик возглавляет список бомбардиров чемпионата Украины сезона 2021/22 с 14 голами в 17 матчах.

Днепр-1 – Александрия – 3:1 / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Ранее герой Евро-2020 рассказал, как благодаря помощнику Андрея Шевченко Андреа Мальдере он вышел на поле в памятном поединке против Швеции и забил победный гола на 120-й минуте матча.

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Артем Довбик переиграл защитника МЮ и сборной Швеции Линделефа / Фото: Reuters

Смотрите как в стиле Ван Бастена Довбик забил гол в ворота Львова.