Герої ЗСУ принесли Україні три медалі на Іграх нескорених

Андрій Бадарак та Іван Лепеха принесли Україні три медалі у плаванні / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

У нідерландській Гаазі продовжуються міжнародні змагання Ігри нескорених-2020. В третій день турніру наша команда здобула три медалі: золото та дві бронзи у плаванні.

Ветеран ЗСУ з Рівненщини Андрій Бадарак став найкращим на дистанції 50 метрів на спині, пропливши дистанцію за 49,82 секунди. Це четверта золота медаль збірної України на Іграх.

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Також він виборов бронзову медаль на дистанції 50 метрів брасом. Українець став третім із результатом 1,01,33 хвилини.

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Бадарак захищав Україну у 2015 – 2016 роках у Донецькій та Луганській областях та брав участь у боях разом із 54-м окремим розвідувальним батальйоном.

Ще одну бронзову нагороду виграв Іван Лепеха. Спортсмен показав третій результат (41,05 с) на дистанції 50 м вільним стилем.

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Лепеха воював на Луганщині у 2014 – 2015 роках у складі 24-го окремого штурмового батальйону Айдар.

За три дні Ігор нескорених-2020 збірна України вже завоювала 12 медалей: чотири золоті, три срібні та п'ять бронзових.

Усі медалі збірної України на Іграх нескорених-2020

Золото: Родіон Сітдіков (штовхання ядра), Віктор Легкодух (штовхання ядра), Сергій Прядко (штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання, 50 м на спині)

Родіон Сітдіков (штовхання ядра), Віктор Легкодух (штовхання ядра), Сергій Прядко (штовхання ядра), Андрій Бадарак (плавання, 50 м на спині) Срібло: Артем Лукашук (стрибки у довжину), Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання), Рустам Росул (штовхання ядра)

Артем Лукашук (стрибки у довжину), Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк (стрільба з лука, командні змагання), Рустам Росул (штовхання ядра) Бронза: Іван Герецун (стрибки в довжину), Олексій Бобчинець (біг на 1500 м), Анна-Софія Пузанова (стрільба з лука), Іван Лепеха (плавання, 50 м вільним стилем), Андрій Бадарак (плавання, 50 м брасом)

Нагадаємо, Ігри непокорених були засновані принцом Гаррі у 2014 році у Великій Британії. У змаганнях беруть участь спортсмени-військові та ветерани, які отримали поранення, травми та інвалідність під час бойових дій.

Принц Гаррі підтримав Україну на Іграх непокорених / Фото: Getty Images

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