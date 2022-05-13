Німеччина – Канада: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Збірні Канади та Німеччини зустрінуться у першому турі / Фото: Колаж: Сьогодні
У п'ятницю, 13 травня, у Фінляндії стартує чемпіонат світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-оф. Титул захищає збірна Канади.
Першого дня світової першості у групі А зустрінуться збірні Німеччини та Канади. Матч розпочнеться у 20:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.
Хто фаворит
Аналітики букмекерських контор вважають, що канадці мають більше шансів виграти сьогоднішній поєдинок.
Котирування на основний час:
Перемога Канади – 1.50
Нічия – 2.10
Перемога Німеччини – 5:30
Коефіцієнт на результат матчу:
Перемога Канади – 1.27
Перемога Німеччини – 3.85
Досягнення
Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі кленових листкыв 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.
Крім того канадці 15 разів ставали срібними призерами та 9 разів бронзовими.
Найкращий результат на чемпіонатах світу з хокею німецька збірна показала у далеких 1930 та 1953 роках, коли здобула срібні нагороди. Двічі збірна Німеччини ставала бронзовим призером турніру – у 1932 та 1934.
Минулого року німці поступилися збірній США у матчі за третє місце – 1:6.