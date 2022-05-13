13 травня 19:00
Флора --
Динамо --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Німеччина – Канада: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Сергій Шаховець
13 травня, 16:45
У групі А чемпіонату світу з хокею зіграють Німеччина та фаворит турніру збірна Канади. Дивіться відео трансляцію зустрічі на нашому сайті

Збірні Канади та Німеччини зустрінуться у першому турі / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 13 травня, у Фінляндії стартує чемпіонат світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-оф. Титул захищає збірна Канади.

Першого дня світової першості у групі А зустрінуться збірні Німеччини та Канади. Матч розпочнеться у 20:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають, що канадці мають більше шансів виграти сьогоднішній поєдинок.

Котирування на основний час:

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Перемога Канади – 1.50
Нічия – 2.10
Перемога Німеччини – 5:30

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Канади – 1.27
Перемога Німеччини – 3.85

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Досягнення

Канада – найтитулованіша збірна світу. В активі кленових листкыв 27 золотих медалей. Торік у фіналі Канада обіграла Фінляндію – 3:2.

Крім того канадці 15 разів ставали срібними призерами та 9 разів бронзовими.

Найкращий результат на чемпіонатах світу з хокею німецька збірна показала у далеких 1930 та 1953 роках, коли здобула срібні нагороди. Двічі збірна Німеччини ставала бронзовим призером турніру – у 1932 та 1934.

Минулого року німці поступилися збірній США у матчі за третє місце – 1:6.