13 мая 19:00
Флора --
Динамо --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
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Германия – Канада: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Сергей Шаховец
13 мая, 16:45
В группе А чемпионата мира по хоккею сыграют Германия и фаворит турнира сборная Канады. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

Сборные Канады и Германии встретятся в первом туре / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 13 мая, в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.

В первый день мирового первенства в группе А встретятся сборные Германии и Канады. Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают, что у канадцев больше шансов выиграть сегодняшний поединок.

Котировки на основное время:

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Победа Канады – 1.50
Ничья – 2.10
Победа Германии – 5.30

Коэффициент на исход матча:

Победа Канады – 1.27
Победа Германии – 3.85

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Достижения

Канада – самая титулованная сборная мира. В активе кленовых листьев 27 золотых медалей. В прошлом году в финале Канада обыграла Финляндию – 3:2.

Кроме того канадцы 15 раз становились серебряными призерами и 9 раз бронзовыми.

Лучший результат на чемпионатах мира по хоккею немецкая сборная показала в далеких 1930 и 1953 года, когда завоевала серебряные награды. Дважды сборная Германии становилась бронзовым призером турнира – в 1932 и 1934.

В прошлом году немцы уступили сборной США в матче за третье место – 1:6.