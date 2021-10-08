7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Німеччина, Хорватія та Нідерланди перемогли: результати відбіркових матчів ЧС-2022 за 8 жовтня

Любомир Луканюк
8 жовтня, 23:46
Сьогодні було зіграно 11 поєдинків кваліфікації світової першості 2022 року, обійшлося без гучних несподіванок

Німці дома обіграли збірну Румунії / Фото: REUTERS

У п'ятницю стартував жовтневий відбірковий цикл чемпіонату світу 2022 року. У чотирьох групах було зіграно 11 матчів. Обійшлося без сенсацій.

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ГРУПА Е

Чехія – Уельс – 2:2

Естонія – Білорусь – 2:0

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ГРУПА G

Латвія – Нідерланди – 0:1

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Туреччина – Норвегія – 1:1

Гібралтар – Чорногорія – 0:3

ГРУПА Н

Кіпр – Хорватія – 0:3

Росія – Словаччина – 1:0

Мальта – Словенія – 0:4

ГРУПА J

Німеччина – Румунія – 2:1

Ісландія – Вірменія – 1:1

Ліхтенштейн – Північна Македонія – 0:4

Нагадаємо, що збірна України в суботу зіграє відбірковий матч проти Фінляндії. Напередодні зустрічі наставник нашої команди Олександр Петраков шокував своєю поведінкою на прес-конференції.

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