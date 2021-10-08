Німеччина, Хорватія та Нідерланди перемогли: результати відбіркових матчів ЧС-2022 за 8 жовтня

Німці дома обіграли збірну Румунії / Фото: REUTERS
У п'ятницю стартував жовтневий відбірковий цикл чемпіонату світу 2022 року. У чотирьох групах було зіграно 11 матчів. Обійшлося без сенсацій.
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ГРУПА Е
Чехія – Уельс – 2:2
Естонія – Білорусь – 2:0
ГРУПА G
Латвія – Нідерланди – 0:1
Туреччина – Норвегія – 1:1
Гібралтар – Чорногорія – 0:3
ГРУПА Н
Кіпр – Хорватія – 0:3
Росія – Словаччина – 1:0
Мальта – Словенія – 0:4
ГРУПА J
Німеччина – Румунія – 2:1
Ісландія – Вірменія – 1:1
Ліхтенштейн – Північна Македонія – 0:4
Нагадаємо, що збірна України в суботу зіграє відбірковий матч проти Фінляндії. Напередодні зустрічі наставник нашої команди Олександр Петраков шокував своєю поведінкою на прес-конференції.
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