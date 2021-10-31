Геніальний гол в Англії: м'яч пройшов між ніг у трьох гравців

Рафінья забив супергол / Фото: Reuters

У недільному матчі чемпіонату Англії Лідс на виїзді обіграв Норвіч 2:1 (Рафінья, 56, Родріго, 61 – Омобаміделе, 58).

При цьому гол, яким Лідс відкрив рахунок у матчі, видався просто дивовижним.

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Бразилець Рафаель Діас Беллолі (або просто Рафінья), увірвавшись до штрафного майданчика Норвіча, завдав лівою удару низом, після якого м'яч пролетів між ніг відразу у трьох гравців господарів, включаючи їхнього воротаря, і опинився у сітці.

"Геніально!" – вигукнув коментатор на ТБ.

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До Лідса Рафінья забивав за Віторію Гімарайнш, Спортінг та Ренн, але таким хитрим голом бразилець відзначився вперше.