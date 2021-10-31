31 октября 14:00
Колос 0
Львов 1
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Гениальный гол в Англии: мяч прошел между ног у трех игроков

Олег Люлька
31 октября, 18:47
Автором шедевра стал 24-летний бразильский нападающий Лидса Рафаэль Диас Беллоли

Рафинье удался супергол / Фото: Reuters

В воскресном матче чемпионата Англии Лидс на выезде обыграл Норвич 2:1 (Рафинья, 56, Родриго, 61 – Омобамиделе, 58).

При этом гол, которым Лидс открыл счет в матче, получился просто изумительным.

Реклама

Читайте также: Лужи до последнего защищали пустые ворота Болтона. Самый смешной гол в истории

Бразилец Рафаэль Диас Беллоли (или просто Рафинья), ворвавшись в штрафную площадку Норвича, нанес левой удар низом, после которого мяч пролетел между ног сразу у трех игроков хозяев, включая их вратаря, и оказался в сетке.

"Гениально!" – воскликнул комментатор на ТВ.

Реклама

До Лидса Рафинья забивал за Виторию Гимарайнш, Спортинг и Ренн, но настолько хитрым голом бразилец отметился впервые.

Реклама