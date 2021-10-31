Гениальный гол в Англии: мяч прошел между ног у трех игроков

Рафинье удался супергол / Фото: Reuters

В воскресном матче чемпионата Англии Лидс на выезде обыграл Норвич 2:1 (Рафинья, 56, Родриго, 61 – Омобамиделе, 58).

При этом гол, которым Лидс открыл счет в матче, получился просто изумительным.

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Бразилец Рафаэль Диас Беллоли (или просто Рафинья), ворвавшись в штрафную площадку Норвича, нанес левой удар низом, после которого мяч пролетел между ног сразу у трех игроков хозяев, включая их вратаря, и оказался в сетке.

"Гениально!" – воскликнул комментатор на ТВ.

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До Лидса Рафинья забивал за Виторию Гимарайнш, Спортинг и Ренн, но настолько хитрым голом бразилец отметился впервые.