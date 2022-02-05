4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Де дивитись змішану естафету в біатлоні на Олімпіаді-2022

Олександр Трикіша
5 лютого, 09:15
У суботу, 5 лютого, пройдуть перші біатлонні перегони в рамках Олімпійських ігор 2022 року. Де дивитися за медальним стартом українців

Змішана естафета відкриває програму біатлону на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Програму біатлону у Пекіні відкриє змішана естафета. Перегони розпочнуться об 11:00 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на ТБ та в інтернеті.

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Де дивитись змішану естафету в Пекіні

UA:Перший

Хто представить Україну

Збірну України у змішаній естафеті представлять Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

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Вболіватимемо за українських біатлоністів / Фото: AFP

Що таке змішана естафета

Змішана естафета проходить у традиційному форматі естафет, тільки перші два етапи залишаються за дівчатами, а решту два проходять чоловіки.

Кожен спортсмен має по три запасні патрони. Якщо він не зміг вразити всі цілі навіть за допомогою них – тоді вже за кожен промах нараховується штрафне коло у 150 метрів.

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Естафета у Рупольдінгу / Фото: IBU

Як змагалися раніше

Цього сезону змішана естафета проводилася лише один раз. На п'ятому етапі Кубка світу в Обергофі українці посіли сьоме місце, а перемогу тоді відсвяткували норвежці.

Котирування букмекерів

Букмекери не вірять у успіх України у сьогоднішніх перегонах. Коефіцієнт на перемогу нашої команди – 151.00. Фаворитами гонки є Норвегія (2.35), Швеція (3.75) та Франція (4.00).