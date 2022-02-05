Де дивитись змішану естафету в біатлоні на Олімпіаді-2022

Змішана естафета відкриває програму біатлону на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Програму біатлону у Пекіні відкриє змішана естафета. Перегони розпочнуться об 11:00 за київським часом, а пряма трансляція буде доступна на ТБ та в інтернеті.

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Де дивитись змішану естафету в Пекіні

UA:Перший

Хто представить Україну

Збірну України у змішаній естафеті представлять Валя Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

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Вболіватимемо за українських біатлоністів / Фото: AFP

Що таке змішана естафета

Змішана естафета проходить у традиційному форматі естафет, тільки перші два етапи залишаються за дівчатами, а решту два проходять чоловіки.

Кожен спортсмен має по три запасні патрони. Якщо він не зміг вразити всі цілі навіть за допомогою них – тоді вже за кожен промах нараховується штрафне коло у 150 метрів.

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Естафета у Рупольдінгу / Фото: IBU

Як змагалися раніше

Цього сезону змішана естафета проводилася лише один раз. На п'ятому етапі Кубка світу в Обергофі українці посіли сьоме місце, а перемогу тоді відсвяткували норвежці.

Котирування букмекерів

Букмекери не вірять у успіх України у сьогоднішніх перегонах. Коефіцієнт на перемогу нашої команди – 151.00. Фаворитами гонки є Норвегія (2.35), Швеція (3.75) та Франція (4.00).