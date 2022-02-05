Где смотреть смешанную эстафету в биатлоне на Олимпиаде-2022

Смешанная эстафета открывает программу биатлона на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

Программу биатлона в Пекине откроет смешанная эстафета. Гонка начнется в 11:00 по киевскому времени, а прямая трансляция будет доступна на ТВ и в интернете.

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Где смотреть смешанную эстафету в Пекине

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Кто представит Украину

Сборную Украины в смешанной эстафете представят Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

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Будем болеть за украинских биатлонистов / Фото: AFP

Что такое смешанная эстафета

Смешанная эстафета проходит в традиционном формате эстафет, только первые два этапа остаются за девушками, а два оставшихся проходят мужчины.

Каждый спортсмен имеет по три запасных патрона. Если он не смог поразить все цели даже с помощью их – тогда уже за каждый промах насчитывается штрафной круг в 150 метров.

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Эстафета в Рупольдинге / Фото: IBU

Как соревновались раньше

В текущем сезоне смешанная эстафета проводилась лишь один раз. На пятом этапе Кубка мира в Оберхофе украинцы заняли седьмое место, а победу тогда отпраздновали норвежцы.

Котировки букмекеров

Букмекеры не верят в успех Украины в сегодняшней гонке. Коэффициент на победу нашей команды 151.00. Фаворитами гонки являются Норвегия (2.35), Швеция (3.75) и Франция (4.00).