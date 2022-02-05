4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Где смотреть смешанную эстафету в биатлоне на Олимпиаде-2022

Александр Трикиша
5 февраля, 09:15
В субботу, 5 февраля, пройдет первая биатлонная гонка в рамках Олимпийских игр 2022 года. Где следить за медальным стартом украинцев

Смешанная эстафета открывает программу биатлона на Олимпиаде-2022 / Фото: Getty Images

Программу биатлона в Пекине откроет смешанная эстафета. Гонка начнется в 11:00 по киевскому времени, а прямая трансляция будет доступна на ТВ и в интернете.

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Где смотреть смешанную эстафету в Пекине

UA:Первый

Кто представит Украину

Сборную Украины в смешанной эстафете представят Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

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Будем болеть за украинских биатлонистов / Фото: AFP

Что такое смешанная эстафета

Смешанная эстафета проходит в традиционном формате эстафет, только первые два этапа остаются за девушками, а два оставшихся проходят мужчины.

Каждый спортсмен имеет по три запасных патрона. Если он не смог поразить все цели даже с помощью их – тогда уже за каждый промах насчитывается штрафной круг в 150 метров.

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Эстафета в Рупольдинге / Фото: IBU

Как соревновались раньше

В текущем сезоне смешанная эстафета проводилась лишь один раз. На пятом этапе Кубка мира в Оберхофе украинцы заняли седьмое место, а победу тогда отпраздновали норвежцы.

Котировки букмекеров

Букмекеры не верят в успех Украины в сегодняшней гонке. Коэффициент на победу нашей команды 151.00. Фаворитами гонки являются Норвегия (2.35), Швеция (3.75) и Франция (4.00).