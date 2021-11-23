23 листопада 19’
Динамо 0
Баварія 1
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Гармаша залишили на закуску: склади на матч Динамо – Баварія у Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша
23 листопада, 18:58
Динамо та Баварія визначилися зі стартовими складами на матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Луческу довірив місце у центрі нападу не Гармашу

Динамо спробу обіграти Барселону / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч пройде сьогодні у НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19:45. Дивитись Динамо – Баварія можна за допомогою нашої текстової онлайн-трансляції.

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Попри чудову форму, Денис Гармаш опинився в запасі. Сьогодні Мірча Луческу довірив місце у старті Іллі Шкуріну.

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Миколенко, Забарний, Буяльський, Сирота, Шкурін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Вербич, Шепелєв, Ерік Рамірес, Шабанов, Ледньов, Андріївський, Гармаш, Караваєв, Вітіньйо, Кулач, Антюх

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Баварія: Нойєр, Павар, Горетцька, Левандовський, Сане, Коман, Девіс, Люка Ернандес, Куассі, Толіссо, Мюллер

Запасні: Ульрах, Фрюхтль, Річардс, Сарр, Марк Рока, Тілльман

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Баварія вже гарантувала собі путівку до плей-оф Ліги чемпіонів, а киянам необхідно вигравати, щоби сподіватися продовжити боротьбу в Лізі Європи.