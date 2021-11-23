Гармаша залишили на закуску: склади на матч Динамо – Баварія у Лізі чемпіонів

Динамо спробу обіграти Барселону / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч пройде сьогодні у НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19:45. Дивитись Динамо – Баварія можна за допомогою нашої текстової онлайн-трансляції.

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Попри чудову форму, Денис Гармаш опинився в запасі. Сьогодні Мірча Луческу довірив місце у старті Іллі Шкуріну.

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Миколенко, Забарний, Буяльський, Сирота, Шкурін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Вербич, Шепелєв, Ерік Рамірес, Шабанов, Ледньов, Андріївський, Гармаш, Караваєв, Вітіньйо, Кулач, Антюх

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Баварія: Нойєр, Павар, Горетцька, Левандовський, Сане, Коман, Девіс, Люка Ернандес, Куассі, Толіссо, Мюллер

Запасні: Ульрах, Фрюхтль, Річардс, Сарр, Марк Рока, Тілльман

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Баварія вже гарантувала собі путівку до плей-оф Ліги чемпіонів, а киянам необхідно вигравати, щоби сподіватися продовжити боротьбу в Лізі Європи.