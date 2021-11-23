Гармаша оставили на закуску: составы на матч Динамо – Бавария в Лиге чемпионов

Динамо попытается обыграть Барселону / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч пройдет сегодня в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45. Смотреть Динамо – Бавария можно с помощью нашей текстовой онлайн трансляции.

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Несмотря на отличную форму Денис Гармаш оказался в запасе. Сегодня Мирча Луческу доверил место в старте Илье Шкурину.

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзера

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Эрик Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх

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Бавария: Нойер, Павар, Горетцка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер

Запасные: Ульрах, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Марк Рока, Тилльман

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Бавария уже гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, а киевлянам необходимо выигрывать, чтобы надеяться продолжить борьбу в Лиге Европы.