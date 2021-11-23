23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Гармаша оставили на закуску: составы на матч Динамо – Бавария в Лиге чемпионов

Александр Трикиша
23 ноября, 18:58
Динамо и Бавария определились со стартовыми составами на мат пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Луческу доверил место в центре нападения не Гармашу

Динамо попытается обыграть Барселону / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Матч пройдет сегодня в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:45. Смотреть Динамо – Бавария можно с помощью нашей текстовой онлайн трансляции.

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Несмотря на отличную форму Денис Гармаш оказался в запасе. Сегодня Мирча Луческу доверил место в старте Илье Шкурину.

Динамо: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Шкурин, Кендзера

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Эрик Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Кулач, Антюх

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Бавария: Нойер, Павар, Горетцка, Левандовски, Сане, Коман, Дэвис, Люка Эрнандес, Куасси, Толиссо, Мюллер

Запасные: Ульрах, Фрюхтль, Ричардс, Сарр, Марк Рока, Тилльман

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Бавария уже гарантировала себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, а киевлянам необходимо выигрывать, чтобы надеяться продолжить борьбу в Лиге Европы.