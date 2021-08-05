Гаель Монфіс на сьомому небі від щастя! Дружина привезла додому олімпійську медаль

Гаель Монфіс дуже радий нагороді Еліни Світоліної / Фото: Инстаграм

Гаель Монфіс оригінально привітав в Instagram свою дружину українку Еліну Світоліну з виграної медаллю на Олімпійський іграх у Токіо. На фото француз несамовито радий бронзовій нагороді своєї дружини.

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Нагадаємо, в матчі за третє місце українська тенісистка здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною з Казахстану з рахунком 1:6; 7:6 (7:5); 6:4.

У свою чергу сам француз невдало виступив на Олімпійських іграх в Токіо. Чоловік української тенісистки вибув вже в першому колі тенісного турніру, програвши спортсмену з Білорусі Іллі Івашку.

Світоліна з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Reuters

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