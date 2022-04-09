Гаага чекає на Путіна та його спільників. Кличко зробив різку заяву про злочинців із РФ

Подобатися, не подобається, а Путіну доведеться відповідати за злочини у Гаазі / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко переконаний, що доказів жахливих злочинів росіян проти українців достатньо, щоб відправити до в'язниці бункерного діда та його спільників.
А на саму країну-агресорку чекає розпад, як свого часу розсипався Радянський Союз.
"Всі, хто почав цю війну, має бути в суді, в Гаазі. І суд, покладаючись на факти, відповідально оцінюватиме дії кожного з керівних і не лише позицій Російської Федерації. Кожного. Факти приховати неможливо.
Всі ці історії, що українці нібито самі зав'язали руки своїм громадянам та застрелили їх у потилицю на колінах, у підвалах, на вулиці, на велосипедах, в машинах, в автобусах, на яких було написано "Діти", – це все задокументовано і далі документуватиметься.
Багато що поки що приховано, але чим більше часу минає, тим більше це спливає.
Кожна з імперій зазнала краху, включаючи Радянський Союз. Правда завжди спливає, і ці дії будуть покарані", – сказав Кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко у складі української делегації їздив до Німеччини для зустрічі з високопосадовцями.
Окрім переговорів, Володимир взяв участь у патріотичній фотосесії.