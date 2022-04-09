Гаага ждет Путина и его подельников. Кличко сделал резкое заявление о преступниках из РФ

Нравиться, не нравится, а Путину придется отвечать за преступления в Гааге / Фото: Коллаж: Сегодня
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко убежден, что доказательств ужасных преступлений россиян против украинцев достаточно, чтобы отправить в тюрму бункерного деда и его сообщников.
А саму страну-агрессор ждет распад, как в свое время рассыпался Советский Союз.
"Все, кто начал эту войну, должны быть в суде, в Гааге. И суд, полагаясь на факты, будет ответственно оценивать действия каждого из руководящих и не только позиций Российской Федерации. Каждого. Факты скрыть невозможно.
Все эти истории, что украинцы якобы сами завязали руки своим гражданам и застрелили их в затылок на коленях, в подвалах, на улице, на велосипедах, в машинах, в автобусах, на которых было написано "Дети", – это все задокументировано и будет дальше документироваться.
Многое еще пока что скрыто, но чем больше времени проходит, тем больше это всплывает.
Каждая из империй потерпела крах, включая Советский Союз. Правда всегда всплывает, и эти действия будут наказаны", – сказал Кличко в интервью Дмитрию Гордону.
Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко в составе украинской делегации ездил в Германию для встречи с высокопоставленными чиновниками.
Помимо переговоров, Владимир принял участие в патриотической фотосессии.