10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ф'юрі – Вайлдер: яскраві моменти чемпіонського бою

Сергій Шаховець
10 жовтня, 12:16
Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC, перемігши в яскравому поєдинку Деонтея Вайлдера

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Вайлдер з перших хвилин бою пішов уперед, завдавши серію ударів по корпусу Ф'юрі. Але вже в третьому раунді Бомбардувальник сам опинився в нокдауні. Здавалося, бій зараз закінчиться, але американця врятував гонг. Ми вели онлайн-трансляцію бою Ф'юрі – Вайлдер на нашому сайті.

Читайте також: Ф'юрі проти Усика: Джошуа зірвав плани на об'єднавчий бій

Реклама

У четвертому раунді сталося неймовірне: Вайлдер двічі відправив Ф'юрі на канвас! Цього разу гонг врятував вже британця від поразки.

Однак у подальшому Вайлдер не зумів розвинути свій успіх. Він ледь пересувався по рингу і сподівався тільки на лакіпанч. Але цього не сталося.

Реклама

Ф'юрі продовжував наносити жорсткі удари по супернику, ще раз відправивши в нокдаун у 10-му раунді. Розв'язка наступила в передостанній трихвилинці – потужний правий боковий, і Вайлдер звалився на канвас. Рефері одразу ж зупинив бій і зафіксував перемогу Циганського короля!

Дивіться найяскравіші моменти цього неймовірного поєдинку

Реклама

Реклама