9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ф'юрі – Уайлдер: онлайн найкрутішого бою року

Любомир Луканюк
9 жовтня, 10:00
Третє протистояння між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером відбудеться в Лас-Вегасі. На кону буде чемпіонський титул за версією WBC в суперважкій вазі

Третя битва Ф'юрі проти Уайлдера / Фото: REUTERS

Осінь нас порадувала крутими боксерськими поєдинками. Спочатку ми подивилися бій Усика і Джошуа, а тепер нас чекає не менш яскраве видовище – зустріч Тайсона Ф'юрі і Деонтея Уайлдера.

Бій відбудеться в Лас-Вегасі сьогодні вночі за місцевим часом, у Києві буде вже ранок. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку Ф'юрі – Уайлдер.

Реклама

Читайте також: Коли і де дивитися бій Ф'юрі – Уайлдер

За що б'ються

На кону чемпіонський пояс за версією WBC. Його Ф'юрі відібрав у Уайлдера. Перший бій цих боксерів завершився внічию.

Реклама

Другий поєдинок достроково виграв Тайсон.

Що далі

Після бою Ф'юрі – Уайлдер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднувальний поєдинок з переможцем.

Реклама

Інакше переможець бою Ф'юрі – Уайлдер повинен буде провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі.

Тимчасовим чемпіоном WBC є Ділліан Уайт, який вже давно намагається добитися бою за повноцінний титул організації. 30 жовтня Уайт проведе поєдинок в Лондоні проти шведського боксера Отто Валліна. І переможець цього бою стане обов'язковим претендентом на титул.

Нагадаємо, що Валлін бився з Ф'юрі, який закінчував поєдинок з залитим кров'ю обличчям.

Послужний список боксерів

Тайсон Ф'юрі – чемпіон світу за версією WBC (2020 року – н.ч.). Колишній чемпіон світу за версіями IBF (2015), WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016).

Йому 33 роки. Провів 31 бій – 30 перемог (21 нокаутом) і 1 нічия

Деонтей Уайлдер – бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні (2008). Колишній чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі (2015-2020).

Йому 35 років. Провів 44 бої – 42 перемоги (41 нокаутом), 1 поразка і 1 нічия.

Кого ще побачимо

Всього у Лас-Вегасі в цей вечір відбудеться дев'ять боїв. Дивіться, хто ще вийде в ринг крім Ф'юрі і Уайлдера.

  • Роберт Хеленіус (30-3-0) – Адам Ковнацкі (20-1-0)
  • Ефе Аджагба (15-0-0) – Франк Санчес (18-0-0)
  • Робейсі Рамірес (7-1-0) – Орландо Гонсалес Руїс (17-0-0)
  • Едгар Берланга (17-0-0) – Марсело Естебан Косерес (30-2-1)
  • Джуліан Вільямс (27-2-1) – Володимир Ернадес (12-4-0)
  • Джаред Андерсон (9-0-0) – Володимир Терешкін (22-0-1)
  • Віктор Вихрист (7-0-0) – Майк Маршалл (6-1-1)
  • Брюс Каррінгтон (дебют) – Сесар Канту (3-1-0)

Де дивитися бій

Очікується, що бій Ф'юрі – Уайлдер відбудеться не раніше 6:00 10 жовтня за київським часом.

В Україні пряма трансляція поєдинку буде на платформі MEGOGO. Також бій можна подивитися на сервісах і телеканалах DAZN, ESPN, Fox Sports, BT Sport, REN TV.

Читайте також:

Реклама