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6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Ф'юрі не варто брати приклад із Кличка. Дружина відміряла строк Тайсону

Любомир Луканюк
26 жовтня, 12:37
Періс Фьюрі вважає, що чемпіону світу не варто битися більше двох-трьох років. Вона не хоче бачити, як її чоловік програє у рингу

Тайсон і Періс Ф'юрі / Фото: Instagram

Дружина чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі вважає, що її чоловікові не варто надто довго залишатися у боксі. Інакше йому доведеться йти після поразок. Раніше Періс показала рідкісне фото юного Тайсона.

"Думаю, що в боксі він проведе ще кілька років. Зараз Тайсону 33 роки. Десь до 35 він боксуватиме. Знаю, що багато боксерів, наприклад Володимир Кличко, билися до 40 років. Так буває, що ви боксуєте доти, поки не програєте. Я б не хотіла побачити поваленого Тайсона, не хотіла б, щоб він продовжував битися доти, доки не програє.

Рано чи пізно, але завжди з'являється той, хто молодший, той, хто свіжіший. Думаю, що ще максимум два-три роки, і Тайсону настане час йти", – цитує Періс сайт vringe.com.

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Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі 10 жовтня здобув перемогу над Деонтеєм Уайлдером та захистив чемпіонський титул WBC.

Раніше WBC ухвалив, що Ф'юрі має провести обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона, якщо у 30-денний строк той не зможе домовитись з Олександром Усиком про поєдинок за звання абсолютного.

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