Ф'юрі не варто брати приклад із Кличка. Дружина відміряла строк Тайсону

Дружина чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі вважає, що її чоловікові не варто надто довго залишатися у боксі. Інакше йому доведеться йти після поразок. Раніше Періс показала рідкісне фото юного Тайсона.

"Думаю, що в боксі він проведе ще кілька років. Зараз Тайсону 33 роки. Десь до 35 він боксуватиме. Знаю, що багато боксерів, наприклад Володимир Кличко, билися до 40 років. Так буває, що ви боксуєте доти, поки не програєте. Я б не хотіла побачити поваленого Тайсона, не хотіла б, щоб він продовжував битися доти, доки не програє.

Рано чи пізно, але завжди з'являється той, хто молодший, той, хто свіжіший. Думаю, що ще максимум два-три роки, і Тайсону настане час йти", – цитує Періс сайт vringe.com.