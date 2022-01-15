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Ф'юрі назвав єдину людину, яка поб'є Усика. І це не Джошуа

Любомир Луканюк
15 січня, 12:59
Циганський барон вважає, що тільки йому під силу здолати українського боксера. Чемпіони можуть зустрітися вже цього року

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився думкою про розклади, які зараз є у надважкій вазі.

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Чемпіонський пояс за версією WBC у Ф'юрі. Титулами WBA, WBO та IBF володіє Олександр Усик.

"У нашому дивізіоні є лише одна людина, яка може перемогти Усіка. Його звуть циганський барон, він же Тайсон Ф'юрі", – заявив британець.

Нагадаємо, що нещодавно Ф'юрі звинуватив Олександра у вживанні заборонених препаратів.

Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram

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АТАКА Ф'ЮРІ НА УСИКА