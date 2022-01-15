Ф'юрі назвав єдину людину, яка поб'є Усика. І це не Джошуа

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram
Британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився думкою про розклади, які зараз є у надважкій вазі.
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Чемпіонський пояс за версією WBC у Ф'юрі. Титулами WBA, WBO та IBF володіє Олександр Усик.
"У нашому дивізіоні є лише одна людина, яка може перемогти Усіка. Його звуть циганський барон, він же Тайсон Ф'юрі", – заявив британець.
Нагадаємо, що нещодавно Ф'юрі звинуватив Олександра у вживанні заборонених препаратів.
Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram
АТАКА Ф'ЮРІ НА УСИКА
- Британський чемпіон звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів.
- Потім Володимир Кличко заступився за Усика, нагадавши Ф'юрі про провалений допінг-тест перед їх боєм у 2015-му.
- У відповідь Ф'юрі обізвав Кличка бомжем.
- Насправді Усик не соромився показувати свій допінг у соцмережах.