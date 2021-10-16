Ф'юрі побив німецького румуна: відео

Г'юї Ф'юрі в ударі / Фото: Reuters

За тиждень після перемоги нокаутом Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером, двоюрідний брат Циганського короля Г'юї Ф'юрі досяг успіху на вечорі боксу в Ньюкаслі.

По ходу поєдинку Ф'юрі-молодший методичного знищував уродженця Румунії німця Кристіана Хаммера. Як наслідок, бій всі 12 раундів не тривав.

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Уже після п'ятого раунду Хаммер відмовився продовжувати поєдинок, пославшись на травму руки.

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Що цікаво, схожим чином Кристіан Хаммер програв в 2015-му і Тайсону Ф'юрі.

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Додамо, що для 27-річного Г'юї Ф'юрі (зріст 198 см, розмах рук 203 см) це – 26-та перемога на профі-рингу за трьох поразок – від Олександра Повєткіна, Кубрата Пулєва і Джозефа Паркера.

Дивіться, як раніше Тайсон Ф'юрі нокаутував Вайлдера