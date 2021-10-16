16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 2
Колос 0
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ф'юрі побив німецького румуна: відео

Олег Люлька
16 жовтня, 23:15
Двоюрідний брат Тайсона Ф'юрі, 27-річний Г'юї, здобув дострокову перемогу над Кристіаном Хаммером в Ньюкаслі

Г'юї Ф'юрі в ударі / Фото: Reuters

За тиждень після перемоги нокаутом Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером, двоюрідний брат Циганського короля Г'юї Ф'юрі досяг успіху на вечорі боксу в Ньюкаслі.

По ходу поєдинку Ф'юрі-молодший методичного знищував уродженця Румунії німця Кристіана Хаммера. Як наслідок, бій всі 12 раундів не тривав.

Реклама

Уже після п'ятого раунду Хаммер відмовився продовжувати поєдинок, пославшись на травму руки.

Реклама

Що цікаво, схожим чином Кристіан Хаммер програв в 2015-му і Тайсону Ф'юрі.

Реклама

Додамо, що для 27-річного Г'юї Ф'юрі (зріст 198 см, розмах рук 203 см) це – 26-та перемога на профі-рингу за трьох поразок – від Олександра Повєткіна, Кубрата Пулєва і Джозефа Паркера.

Дивіться, як раніше Тайсон Ф'юрі нокаутував Вайлдера

Читайте також:

Реклама